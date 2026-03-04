Milano 14:44
45.274 +1,81%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:44
10.576 +0,88%
Francoforte 14:44
24.218 +1,80%

Francoforte: preme sull'acceleratore Delivery Hero

(Teleborsa) - Rialzo per Delivery Hero, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,06%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Delivery Hero, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Delivery Hero si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 17,32 Euro. Prima resistenza a 18,32. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 16,69.

