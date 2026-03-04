Francoforte: preme sull'acceleratore Delivery Hero

(Teleborsa) - Rialzo per Delivery Hero
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,06%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Delivery Hero
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Delivery Hero
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 17,32 Euro. Prima resistenza a 18,32. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 16,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)