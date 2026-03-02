Milano
17:13
46.265
-2,00%
Nasdaq
17:13
24.935
-0,10%
Dow Jones
17:13
48.892
-0,18%
Londra
17:13
10.790
-1,10%
Francoforte
17:12
24.707
-2,28%
Lunedì 2 Marzo 2026, ore 17.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Delivery Hero, scendono le quotazioni a Francoforte
Delivery Hero, scendono le quotazioni a Francoforte
Migliori e peggiori
,
In breve
02 marzo 2026 - 13.00
In forte ribasso
Delivery Hero
, che mostra un -6,26%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: in calo Delivery Hero
Francoforte: Delivery Hero si muove verso il basso
Francoforte: Delivery Hero in forte calo
Francoforte: Delivery Hero scende verso 24,08 Euro
Titoli e Indici
Delivery Hero
-7,56%
Altre notizie
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Delivery Hero
Francoforte: Delivery Hero si muove verso il basso
Francoforte: scambi al rialzo per Delivery Hero
Francoforte: andamento sostenuto per Delivery Hero
Francoforte: si concentrano le vendite su Delivery Hero
Pesante sul mercato di Francoforte Delivery Hero
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto