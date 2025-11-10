Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess

(Teleborsa) - Bene la compagnia chimica tedesca
, con un rialzo del 2,74%.
L'andamento di Lanxess
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 17,45 Euro con area di resistenza individuata a quota 17,76. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 17,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)