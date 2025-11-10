Milano 13:32
43.852 +2,18%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:32
9.780 +1,00%
Francoforte 13:31
23.999 +1,82%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess
(Teleborsa) - Bene la compagnia chimica tedesca, con un rialzo del 2,74%.

L'andamento di Lanxess nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 17,45 Euro con area di resistenza individuata a quota 17,76. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 17,24.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```