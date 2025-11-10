Milano 13:32
43.852 +2,18%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:32
9.780 +1,00%
Francoforte 13:32
24.000 +1,82%

Francoforte: performance negativa per Delivery Hero

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Delivery Hero
Ribasso composto e controllato per Delivery Hero, che presenta una flessione del 3,63% sui valori precedenti.
Condividi
```