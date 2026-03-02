Milano 17:29
Pesante sul mercato di Francoforte Delivery Hero

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Delivery Hero, che esibisce una perdita secca del 6,21% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Delivery Hero, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Delivery Hero mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 18,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 18,95. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 17,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
