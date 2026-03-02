Pesante sul mercato di Francoforte Delivery Hero

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Delivery Hero
, che esibisce una perdita secca del 6,21% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Delivery Hero
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Delivery Hero
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 18,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 18,95. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 17,77.
