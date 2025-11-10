Milano 13:32
43.852 +2,18%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:32
9.780 +1,00%
Francoforte 13:32
24.000 +1,82%

Francoforte: positiva la giornata per MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
Francoforte: positiva la giornata per MTU Aero Engines
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di motori aeronautici, che lievita del 2,14%.

Lo scenario su base settimanale di MTU Aero Engines rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di breve periodo di MTU Aero Engines evidenzia un declino dei corsi verso area 366,9 Euro con prima area di resistenza vista a 368,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 366,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```