Francoforte: positiva la giornata per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di motori aeronautici
, che lievita del 2,14%.
Lo scenario su base settimanale di MTU Aero Engines
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di breve periodo di MTU Aero Engines
evidenzia un declino dei corsi verso area 366,9 Euro con prima area di resistenza vista a 368,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 366,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)