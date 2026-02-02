Milano 13:53
45.871 +0,75%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:53
10.283 +0,59%
Francoforte 13:54
24.735 +0,80%

Francoforte: positiva la giornata per Adidas

Seduta vivace oggi per il produttore di calzature sportive, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,08%.
