Londra: risultato positivo per Scottish Mortgage Investment Trust

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la ssocietà di investimento in azioni di società quotate, in guadagno del 2,88% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scottish Mortgage Investment Trust, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Scottish Mortgage Investment Trust segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 11,01 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 11,12. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 10,94.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
