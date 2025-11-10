Londra: risultato positivo per Scottish Mortgage Investment Trust

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la ssocietà di investimento in azioni di società quotate
, in guadagno del 2,88% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scottish Mortgage Investment Trust
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Scottish Mortgage Investment Trust
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 11,01 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 11,12. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 10,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)