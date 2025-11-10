Madrid: scambi in positivo per Banco Santander

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca spagnola
, in guadagno del 2,75% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banco Santander
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 9,15 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8,915.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)