Madrid: andamento negativo per Banco Santander

(Teleborsa) - Ribasso per la banca spagnola
, che presenta una flessione del 3,70%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco Santander
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, l'istituto di credito spagnolo
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,78 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,55. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)