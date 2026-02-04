Milano 10:01
Madrid: andamento negativo per Banco Santander

(Teleborsa) - Ribasso per la banca spagnola, che presenta una flessione del 3,70%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco Santander, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, l'istituto di credito spagnolo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,78 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,55. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11.

