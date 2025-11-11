Commercialisti, Leo a Napoli per ‘Manovra 2026’ e sostegno a Cirielli

(Teleborsa) - Sarà il, il, a sostegno del‘sceso in campo’ per rappresentare il centro destra, puntando alla presidenza della Regione Campania.L’iniziativa, in programma, nella sala conferenze dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, presieduto da, a Palazzo Calabritto (piazza dei Martiri 30), è stata realizzata per, nell’ambito degli incontri che l’Odcec Napoli organizza in occasione delle consultazioni elettorali per entrambi gli schieramenti.Il viceministro Leo illustrerà leche punta a un equilibrio tra rigore di bilancio e sostegno all’economia reale, con interventi mirati per ridurre la pressione fiscale, rilanciare gli investimenti delle imprese e sostenere famiglie e ceto medio. La manovra,Il viceministro Lanche le misure di semplificazione fiscale, le nuove norme per migliorare il rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria.