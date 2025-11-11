Commercialisti, Leo a Napoli per ‘Manovra 2026’ e sostegno a Cirielli

(Teleborsa) - Sarà il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo
, il protagonista del forum dedicato alla ‘Legge di Bilancio 2026’
e alla presentazione dei dottori commercialisti candidati al Consiglio Regionale della Campania
, a sostegno del viceministro agli Esteri, Edmondo Cirielli
‘sceso in campo’ per rappresentare il centro destra, puntando alla presidenza della Regione Campania.
L’iniziativa, in programma giovedì 13 novembre alle ore 15
, nella sala conferenze dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi
, a Palazzo Calabritto (piazza dei Martiri 30), è stata realizzata per rafforzare il legame tra professione, rappresentanza istituzionale e politiche territoriali
, nell’ambito degli incontri che l’Odcec Napoli organizza in occasione delle consultazioni elettorali per entrambi gli schieramenti.
Il viceministro Leo illustrerà le principali misure della manovra 2026,
che punta a un equilibrio tra rigore di bilancio e sostegno all’economia reale, con interventi mirati per ridurre la pressione fiscale, rilanciare gli investimenti delle imprese e sostenere famiglie e ceto medio. La manovra, stimata in poco più di 18 miliardi di euro, contiene tagli d’imposta, incentivi e misure di welfare.
Il viceministro Leo risponderà ai quesiti dei professionisti e approfondirà
anche le misure di semplificazione fiscale, le nuove norme per migliorare il rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria.