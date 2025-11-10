New York: accelera Micron Technology

(Teleborsa) - Brilla il produttore di microchip
, che passa di mano con un aumento del 7,13%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Micron Technology
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,9%, rispetto a -1,25% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico di Micron Technology
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 258,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 249,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 268.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)