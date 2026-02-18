Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 20:46
24.876 +0,70%
Dow Jones 20:46
49.620 +0,17%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

New York: al centro degli acquisti Micron Technology

(Teleborsa) - Brilla il produttore di microchip, che passa di mano con un aumento del 5,97%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Micron Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Micron Technology rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Micron Technology. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Micron Technology evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 436,1 USD. Primo supporto a 402,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 382,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
