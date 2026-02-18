New York: al centro degli acquisti Micron Technology

(Teleborsa) - Brilla il produttore di microchip
, che passa di mano con un aumento del 5,97%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Micron Technology
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Micron Technology
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Micron Technology
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Micron Technology
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 436,1 USD. Primo supporto a 402,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 382,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)