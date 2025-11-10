Milano 17:35
New York: accelera Palantir Technologies

(Teleborsa) - Rialzo per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,24%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Palantir Technologies rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Palantir Technologies suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 183,7 USD con tetto rappresentato dall'area 194,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 178,3.

