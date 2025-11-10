New York: andamento rialzista per Nvidia

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il chipmaker
, in guadagno del 3,26% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Nvidia
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società di chip
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 195,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 193,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 193,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)