New York: andamento sostenuto per Amazon

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso dell'e-commerce
, con una variazione percentuale del 2,33%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amazon
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gigante delle vendite sul web
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Amazon
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 251,8 USD. Primo supporto a 248,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 246,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)