Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 22:00
25.612 +2,20%
Dow Jones 22:03
47.369 +0,81%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

New York: andamento sostenuto per Amazon

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso dell'e-commerce, con una variazione percentuale del 2,33%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amazon più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gigante delle vendite sul web. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Amazon evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 251,8 USD. Primo supporto a 248,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 246,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
