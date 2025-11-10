Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 22:00
25.612 +2,20%
Dow Jones 22:03
47.369 +0,81%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

New York: scatto rialzista per Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori
New York: scatto rialzista per Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Grande giornata per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,10%.

La tendenza ad una settimana di Advanced Micro Devices è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 247,8 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 239,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 235,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```