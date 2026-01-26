New York: rosso per Advanced Micro Devices

multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,71% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 256,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 250,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 263,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)