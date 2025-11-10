Milano 13:40
43.830 +2,13%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:40
9.773 +0,93%
Francoforte 13:40
23.987 +1,77%

Parigi: balza in avanti Capgemini

Seduta positiva per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che avanza bene del 3,53%.
