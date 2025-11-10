Milano
13:40
43.830
+2,13%
Nasdaq
7-nov
25.060
-0,28%
Dow Jones
7-nov
46.987
+0,16%
Londra
13:40
9.773
+0,93%
Francoforte
13:40
23.987
+1,77%
Lunedì 10 Novembre 2025, ore 13.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: balza in avanti Capgemini
Parigi: balza in avanti Capgemini
Migliori e peggiori
,
In breve
10 novembre 2025 - 13.00
Seduta positiva per la
società attiva nella fornitura di servizi IT
, che avanza bene del 3,53%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: risultato positivo per Capgemini
Parigi: balza in avanti Capgemini
Parigi: balza in avanti Capgemini
Parigi: si concentrano le vendite su Capgemini
Titoli e Indici
Capgemini
+3,53%
Altre notizie
Parigi: Capgemini sale verso 139,7 Euro
Parigi: balza in avanti Pernod Ricard
Parigi: in calo Capgemini
Parigi: Capgemini, quotazioni alle stelle
Parigi: risultato positivo per Capgemini
Parigi: scambi al rialzo per Capgemini
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto