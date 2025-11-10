Milano 13:41
43.835 +2,14%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:41
9.776 +0,97%
Francoforte 13:41
23.991 +1,78%

Parigi: positiva la giornata per Teleperformance

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che avanza bene del 2,32%.

La tendenza ad una settimana di Teleperformance è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Teleperformance, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 58,59 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 59,59. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 58,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
