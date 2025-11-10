Parigi: positiva la giornata per Teleperformance

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, che avanza bene del 2,32%.
La tendenza ad una settimana di Teleperformance
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Teleperformance
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 58,59 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 59,59. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 58,05.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)