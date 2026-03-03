Parigi: andamento sostenuto per Teleperformance

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, che lievita del 2,23%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teleperformance
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teleperformance
rispetto all'indice.
Lo scenario di breve periodo di Teleperformance
evidenzia un declino dei corsi verso area 50,82 Euro con prima area di resistenza vista a 53,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 49,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)