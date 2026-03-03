Milano 17:26
Parigi: andamento sostenuto per Teleperformance

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che lievita del 2,23%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teleperformance evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teleperformance rispetto all'indice.


Lo scenario di breve periodo di Teleperformance evidenzia un declino dei corsi verso area 50,82 Euro con prima area di resistenza vista a 53,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 49,42.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
