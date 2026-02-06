Milano 10:13
45.616 -0,45%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:13
10.290 -0,19%
Francoforte 10:13
24.511 +0,08%

Parigi: rosso per Teleperformance

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, in flessione del 2,37% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Teleperformance rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di breve periodo di Teleperformance evidenzia un declino dei corsi verso area 51,52 Euro con prima area di resistenza vista a 52,42. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 51,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
