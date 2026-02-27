Milano 11:24
47.479 +0,11%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:24
10.899 +0,48%
Francoforte 11:24
25.331 +0,17%

Parigi: andamento negativo per Teleperformance

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento negativo per Teleperformance
Retrocede il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, con un ribasso del 3,69%.
Condividi
```