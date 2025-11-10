Parigi: scambi al rialzo per Legrand

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il Gruppo industriale francese
, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.
L'andamento di Legrand
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico del produttore di materiale elettrico
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 131,7 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 132,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 131,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)