Pedaggi autostradali: i chiarimenti ART su rimborsi

(Teleborsa) - L’Autorità di regolazione dei trasporti specifica che," contrariamente a quanto riportato da diversi organi di informazione, l’atto relativo ai rimborsi sui pedaggi autostradali è tuttora in fase istruttoria e
sarà oggetto di esame in una delle prossime sedute del Consiglio dell’Autorità". Lo sottolinea ART
in una nota nella quale spiega che la Delibera, annunciata dal Presidente Nicola Zaccheo in occasione della presentazione della Relazione annuale al Parlamento il 17 settembre scorso, regolerà i criteri per l’ottenimento dei rimborsi, stabilendone le modalità di erogazione ed i termini per l’entrata in vigore.
"Alla conclusione dell’iter deliberativo, sarà cura di Art, come di consueto, darne tempestiva comunicazione attraverso i propri canali istituzionali, il sito web e i profili social uUiciali. Si sottolinea, pertanto, che eventuali valutazioni o commenti pubblicati in questi giorni risultano, allo stato, prematuri e non riferibili a decisioni ufficiali dell’Autorità", con
clude la nota.