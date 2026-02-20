ESPE si aggiudica il Lotto 2 della gara Autostrada A4 per impianti fotovoltaici BESS

ESPE

(Teleborsa) -, attiva nel settore delle energie rinnovabili come EPC contractor nella fornitura di impianti fotovoltaici e proprietaria della tecnologiaa marchio “ESPE” per la realizzazione di turbine nel minieolico e cogeneratori a biomassa e a capo dell’omonimo gruppo, comunica di essere risultata aggiudicataria del “Lotto 2” della gara indetta da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, relativa all’implementazione di soluzioni per la sostenibilità ambientale e la riqualificazione energetica lungo l’asse autostradale A4.I lavori, spiega una nota, il cui valore aggiudicato è pari a circa Euro 10 milioni, sono stati assegnati da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., società del Gruppo A4 Holding S.p.A. che gestisce e provvede alla manutenzione dell’autostrada A4 Brescia-Padova e dell’A31 Valdastico, a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da ESPE, società mandante con una quota del 90%, cui sono attributi direttamente lavori per circa Euro 9 milioni, e dal Consorzio Stabile Odos, società mandataria con una quota del 10%, operatore con consolidata esperienza in opere infrastrutturali e complementari in ambito autostradale, cui è attribuita la restante quota dei lavori par circa Euro 1 milione.Nel dettaglio,integrati con sistemi di accumulo (BESS) lungo l’asse autostradale A4, occupandosi delle attività EPC relative allo sviluppo degli impianti a terra in prossimità di svincoli autostradali, aree adiacenti all’infrastruttura e zone dismesse di proprietà della concessionaria. L’intervento comprende la realizzazionecomplessiva di 9 impianti, per una potenza installata pari a 4,15 MWp e una capacità di accumulo pari a 4,60 MWh.L’aggiudicazione ottenuta rafforza il posizionamento di ESPE nel segmento degli interventi infrastrutturali legati alla transizione energetica, contribuendo alla crescita della base clienti, in coerenza con la strategia di sviluppo del Gruppo. L’avvio e l’ultimazione dei lavori sono previsti nel corso dell’esercizio in essere., ha commentato “Questa aggiudicazione rappresenta un risultato di particolare rilievo in quanto è avvenuta sulla base di criteri che hanno attribuito un peso largamente prevalente alla componente tecnico-qualitativa, pari a circa il 90% del punteggio complessivo, valorizzando l’esperienza maturata nella realizzazione di impianti analoghi e le competenze del personale dedicato. L’esito della gara conferma la solidità del posizionamento industriale di ESPE. La collaborazione con il Consorzio Stabile Odos, partner con una consolidata esperienza negli appalti autostradali, consente di integrare competenze complementari e di operare con un assetto esecutivo altamente qualificato. L’ingresso in un progetto promosso da una primaria concessionaria autostradale costituisce un passo strategico per ESPE, rafforzando il portafoglio ordini e aprendo nuove prospettive di sviluppo nel mercato dei bandi infrastrutturali legati alla transizione energetica, con un ampliamento del perimetro dei clienti e delle opportunità future".