Reway Group, nuova commessa da 53,9 milioni di euro da Anas

Reway Group

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, ha comunicato che le proprie controllate MGA e Gema si sono aggiudicate unper la realizzazione dellanel tratto compreso tra Buttapietra e la Tangenziale Sud di Verona.La commessa acquisita da MGA e Gema è, assegnato da Anas a un'ATI (Associazione Temporanea di Imprese) di cui le due controllate di Reway Group sono parte con una quota, rispettivamente, del 20% e del 10% (CEC - Consorzio Europeo Costruttori capofila con il 57%, GI.MA.CO. COSTRUZIONI presente nell'ATI con una quota del 13%).Nel dettaglio, MGA e Gema si occuperanno della gestione completa del cantiere, includendo la realizzazione delle opere d'arte lungo l'intero tracciato (sviluppo complessivo 14 km), le sistemazioni idrauliche e la viabilità di servizio oltre agli scavi e ai movimenti terra. Al termine della fase di progettazione esecutiva a cura della controllata Vega Engineering, il Gruppo. I lavori, che avranno durata di 4 anni, vedranno impegnati circa 120 addetti specializzati e 25 macchinari ad altissime prestazioni."Questo nuovo contratto per la realizzazione del tratto della Variante alla S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero compreso tra Buttapietra e la Tangenziale Sud di Verona rafforza ulteriormente il ruolo di Reway Group nella realizzazione di importanti opere infrastrutturali per il Paese - ha commentato l'- Siamo orgogliosi di realizzare uno snodo strategico per la viabilità del territorio, in una delle zone a più elevata intensità di traffico della Provincia di Verona caratterizzata dalla presenza di due delle principali direttrici autostradali del Nord Italia: la A4 e la A22 Autostrada del Brennero".