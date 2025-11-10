Milano 13:42
43.836 +2,14%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:42
9.777 +0,97%
Francoforte 13:42
23.995 +1,80%

Piazza Affari: andamento rialzista per Buzzi

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società attiva nel settore del cemento, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,68%.

L'andamento di Buzzi nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Buzzi. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Buzzi evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 50,83 Euro. Primo supporto a 50,15. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 49,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
