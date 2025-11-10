Piazza Affari: andamento rialzista per Buzzi

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società attiva nel settore del cemento
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,68%.
L'andamento di Buzzi
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Buzzi
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Buzzi
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 50,83 Euro. Primo supporto a 50,15. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 49,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)