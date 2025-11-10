Milano 13:45
43.829 +2,12%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:45
9.777 +0,97%
Francoforte 13:45
23.997 +1,81%

Piazza Affari: positiva la giornata per Zignago Vetro

Piazza Affari: positiva la giornata per Zignago Vetro
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di contenitori in vetro, che tratta in utile del 3,38% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Zignago Vetro rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società industriale, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 7,133 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7,503 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 6,927.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
