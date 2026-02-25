Milano 9:58
47.081 +0,92%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:58
10.761 +0,75%
25.040 +0,22%

Piazza Affari: positiva la giornata per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
In rialzo il comparto bancario a Piazza Affari, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 34.648,26 punti.
