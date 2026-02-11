Milano 13:13
46.420 -0,82%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:13
10.431 +0,75%
Francoforte 13:13
24.957 -0,12%

Piazza Affari: positiva la giornata per Alerion Clean Power

Rialzo marcato per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.
