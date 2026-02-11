Milano
13:13
46.420
-0,82%
Nasdaq
10-feb
25.128
0,00%
Dow Jones
10-feb
50.188
+0,10%
Londra
13:13
10.431
+0,75%
Francoforte
13:13
24.957
-0,12%
Mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 13.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: positiva la giornata per Alerion Clean Power
Piazza Affari: positiva la giornata per Alerion Clean Power
Migliori e peggiori
,
In breve
11 febbraio 2026 - 12.30
Rialzo marcato per la
società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi in positivo per Alerion Clean Power
Piazza Affari: rosso per Alerion Clean Power
Piazza Affari: giornata depressa per Alerion Clean Power
Piazza Affari: in calo Alerion Clean Power
Argomenti trattati
Alerion
(9)
Titoli e Indici
Alerion
+2,00%
Altre notizie
Piazza Affari: movimento negativo per Alerion Clean Power
Piazza Affari: giornata depressa per Alerion Clean Power
Alerion Clean Power, rettifica del tasso d'interesse sul Green Bond 2032
Alerion, Central Bank of Ireland approva prospetto informativo delle obbligazioni
Alerion fissa al 4,625% il tasso del Green Bond da 300 milioni
Alerion Clean Power: chiusa anticipata offerta bond da 200 milioni, al via nuova tranche da 100 milioni
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto