Piazza Affari: scambi in positivo per Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'istituto di credito lombardo, in guadagno del 2,36% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Popolare di Sondrio rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Banca Popolare di Sondrio. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 15,02 Euro. Primo supporto visto a 14,87. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 14,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
