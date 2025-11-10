Piazza Affari: scambi in positivo per Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'istituto di credito lombardo
, in guadagno del 2,36% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Popolare di Sondrio
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Banca Popolare di Sondrio
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 15,02 Euro. Primo supporto visto a 14,87. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 14,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)