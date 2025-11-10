Milano 13:47
43.836 +2,14%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:47
9.776 +0,96%
Francoforte 13:47
24.000 +1,83%

SILVER del 7/11/2025

Finanza
SILVER del 7/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre

Composto rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,60%.

La situazione di medio periodo dell'argento resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 48,76. Supporto visto a quota 47,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 50,02.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
