SILVER del 7/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre
Composto rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,60%.
La situazione di medio periodo dell'argento resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 48,76. Supporto visto a quota 47,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 50,02.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)