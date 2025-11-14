SILVER del 13/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
In ribasso il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,88% sui valori precedenti.
L'esame di breve periodo dell'argento classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 54,27 e primo supporto individuato a 49,32. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 59,22.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)