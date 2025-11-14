Milano 13-nov
44.755 0,00%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 0,00%
Francoforte 13-nov
24.042 0,00%

SILVER del 13/11/2025

Finanza
SILVER del 13/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

In ribasso il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,88% sui valori precedenti.

L'esame di breve periodo dell'argento classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 54,27 e primo supporto individuato a 49,32. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 59,22.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
