Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 10/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Prepotente rialzo per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,27% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23.701,4, mentre il primo supporto è stimato a 23.178,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24.224.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)