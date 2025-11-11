Milano 11:18
44.222 +0,74%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:18
9.873 +0,87%
Francoforte 11:18
23.983 +0,10%

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 10/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Prepotente rialzo per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,27% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23.701,4, mentre il primo supporto è stimato a 23.178,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24.224.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
