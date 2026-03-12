Milano 9:55
44.704 -0,15%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:55
10.313 -0,39%
23.589 -0,22%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'11/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo

Andamento piatto per il Nasdaq Composite, che propone sul finale un +0,08%.

Le tendenza di medio periodo del Nasdaq Composite si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 22.847,5. Supporto stimato a 22.486,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 23.208,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
