Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 13/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 marzo
Seduta in ribasso per il Nasdaq Composite, che porta a casa un decremento dello 0,93%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21.901,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22.512,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21.698,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)