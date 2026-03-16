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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 13/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 13/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 marzo

Seduta in ribasso per il Nasdaq Composite, che porta a casa un decremento dello 0,93%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21.901,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22.512,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21.698,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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