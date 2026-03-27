Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 26/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo
Seduta molto negativa per il Nasdaq Composite, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,38%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21.228,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21.767,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21.049.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)