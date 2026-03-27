Milano 10:23
43.317 -0,88%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:23
9.927 -0,45%
Francoforte 10:23
22.354 -1,15%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 26/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

Seduta molto negativa per il Nasdaq Composite, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,38%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21.228,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21.767,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21.049.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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