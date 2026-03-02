Milano 17:07
46.239 -2,06%
Nasdaq 17:07
24.896 -0,26%
Dow Jones 17:07
48.867 -0,23%
Londra 17:07
10.781 -1,19%
Francoforte 17:06
24.676 -2,40%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 27/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 febbraio

Composto ribasso per il Nasdaq Composite in flessione dello 0,92% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22.479,6, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23.004,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22.291.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
