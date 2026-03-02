Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 27/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 febbraio
Composto ribasso per il Nasdaq Composite in flessione dello 0,92% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22.479,6, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23.004,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22.291.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)