Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 10/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Composto rialzo per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,35%.

Le tendenza di medio periodo del greggio WTI si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 60,48. Supporto stimato a 59,58. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 61,38.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
