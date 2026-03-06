Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 5/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo
Brillante rialzo per il Light Sweet Crude Oil, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,63%.
Tecnicamente, il greggio WTI è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 82,73, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,14. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 94,32.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)