Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 5/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo

Brillante rialzo per il Light Sweet Crude Oil, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,63%.

Tecnicamente, il greggio WTI è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 82,73, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,14. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 94,32.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
