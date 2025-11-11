Asstel, siglato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale delle Telecomunicazioni

(Teleborsa) - È stato siglato oggi ilun accordo che segna – commenta Asstel in una nota – "un passo decisivo per l'evoluzione dell'intero ecosistema Tlc italiano. Un risultato che testimonia il senso di responsabilità dell'industria delle telecomunicazioni, che – pur in un contesto economico ancora complesso e in assenza di un quadro di politica industriale definito – ha scelto di procedere con il rinnovo del contratto collettivo, valorizzando il contributo delle persone e la sostenibilità del settore. Non si tratta di un semplice aggiornamento economico e normativo, ma di un contratto di trasformazione e di innovazione, per accompagnare la transizione digitale del Paese e rafforzare la competitività del settore con una prospettiva di lungo periodo, fino al 2028 gestendo così la definizione di due cicli negoziali"."Il nuovo CCNL – spiega– introduce per la prima volta una distinzione all'interno della filiera per il comparto CRM–BPO, il più esposto ai processi evolutivi e di transizione tecnologica, prevedendo maggiori strumenti di flessibilità per garantire sostenibilità economica e occupazionale e contrastare i fenomeni di dumping contrattuale. Il contratto prevede inoltre l'introduzione di aree professionali per valorizzare le competenze delle persone e guidare la trasformazione superando i vecchi livelli e valorizzando le competenze, l'occupabilità, collegando in modo più diretto le responsabilità ai percorsi di crescita. Dal punto di vista economico, l'accordo conferma un impegno concreto e responsabile da parte delle imprese: nel triennio 2026–2028 il settore riconoscerà il recupero dell'inflazione IPCA maturata nei due cicli negoziali. Un segnale importante di attenzione e responsabilità sociale, che si traduce in un impegno reale per il benessere delle persone, anche in un contesto in cui la filiera non è ancora pienamente uscita dalla crisi"."Il nuovo CCNL TLC rappresenta un punto di svolta per la filiera delle telecomunicazioni – dichiara– perché guarda avanti e mette al centro il valore delle persone. È un contratto di trasformazione che nasce da un dialogo serio e responsabile, e che testimonia la grande responsabilità sociale del nostro settore: nonostante un mercato che non è ancora uscito dalla crisi, le imprese hanno scelto di fare la loro parte, anche in coerenza con gli interventi previsti dal Governo nella legge di bilancio, che prevede misure di agevolazione fiscale per incrementi economici riconosciuti dai rinnovi contrattuali. Tuttavia, questo impegno deve essere accompagnato da politiche industriali coerenti e di lungo periodo: senza un cambiamento strutturale nelle politiche del Sistema Paese, ogni sforzo delle imprese rischia di essere vano. Le telecomunicazioni sono una componente strategica dell'economia italiana – oltre 200 mila occupati, più del 6% del Pil e investimenti per oltre 114 miliardi di euro dal 2010 – e meritano una visione di politica industriale che ne riconosca il ruolo centrale per la competitività nazionale. È il momento di agire con coerenza e visione, per fare della nostra filiera uno dei motori della digitalizzazione e della crescita del Paese"."Questo rinnovo mette a disposizione strumenti concreti per governare le trasformazioni in atto – spiega–. Il nuovo modello di classificazione del personale, basato sulle Aree Professionali, supera i vecchi livelli e valorizza le competenze, l'occupabilità, collegando in modo più diretto le responsabilità ai percorsi di crescita. Particolare attenzione è stata riservata al comparto CRM/BPO, per il quale nasce un'area contrattuale dedicata, per contrastare i fenomeni di dumping contrattuale, che introduce maggiore flessibilità organizzativa e sostenibilità economica, assicurando continuità occupazionale attraverso una revisione della clausola sociale. Il contratto innova anche in materia di welfare rafforzando la previdenza complementare e la sanità integrativa di settore, prevedendo nuovi permessi per genitorialità, violenza di genere e bisogni educativi speciali e potenziando il lavoro agile, rendendolo più inclusivo e orientato a risultati misurabili. Infine, si è scelto di creare una correlazione tra i principi ESG (Environmental, Social, Governance) e gli istituti del CCNL consolidando la visione condivisa del lavoro fondato su sostenibilità, partecipazione e responsabilità sociale".Il nuovosi articola sui principali ambiti di innovazione come: trasformazione del lavoro; il nuovo modello di classificazione introduce due articolazioni – una generale e una specifica per le attività di CRM/BPO – con l'obiettivo – si legge nella nota – di "favorire la flessibilità e l'occupabilità mettendo al centro le competenze delle persone". Viene aggiornata la disciplina su nuove tecnologie e tutela dei lavoratori, promuovendo l'uso di strumenti informatici di supporto e percorsi formativi certificati. Il lavoro agile garantisce piena equivalenza tra prestazioni in sede e da remoto.è stata istituita, per contrastare i fenomeni di dumping contrattuale, un'area speciale all'interno del CCNL TLC dedicata alle attività di CRM/BPO, con maggiore flessibilità sugli orari e sulla gestione delle prestazioni lavorative. La revisione della clausola sociale garantisce la continuità occupazionale nei passaggi di appalto, mantenendo condizioni economiche equivalenti e sostenibili.il contratto mette al centro le Relazioni Industriali attraverso il rafforzamento del sistema partecipativo, aggiorna le regole su contratti a termine e somministrazione, in materia di orario di lavoro e di permessi legati all'inclusione. Si è scelto di creare una correlazione tra i principi ESG (Environmental, Social, Governance) e gli istituti del CCNL consolidando la visione condivisa del lavoro fondato su sostenibilità, partecipazione e responsabilità sociale.Le Parti hanno deciso didefinita dal CCNL che costituisce uno degli elementi distintivi della Filiera come confermato dall'esistenza di un'ampia diffusione di strumenti definiti a livello aziendale. Una Commissione paritetica lavorerà per presentare alle Parti entro il mese di aprile del 2026 una proposta per l'istituzione, dal primo luglio 2026 di un Fondo sanitario di categoria per tutti i lavoratori delle Aziende cui si applica il CCNL e che non abbiano già una forma di assistenza sanitaria integrativa. La soluzione così individuata costituirà il punto di partenza per l'equiparazione delle prestazioni base di tutte le aziende del settore e la confluenza, nel tempo, delle forme previste a livello aziendale.è di 298 euro al quinto livello, corrispondente al Livello C1 nel nuovo sistema di classificazione che sarà erogato con le seguenti tranches: 100 euro del primo gennaio 2026, 50 euro dal primo dicembre 2026, 50 euro dal primo luglio 2027, 98 euro dal primo dicembre 2028.Per ill'incremento economico riconosciuto è di 288 euro al quinto livello, corrispondente al livello C1 nel nuovo sistema di classificazione con le seguenti tranches: 50 euro dal primo aprile 2026, 35 euro dal primo dicembre 2026, 50 euro dal primo dicembre 2027, 50 euro dal primo luglio 2028, 103 euro dal primo dicembre 2028.Nell'ambito del TEC le Parti hanno concordato l'incremento della contribuzione aziendale al Fondo di Previdenza Telemaco all'1,6 % dal primo gennaio 2026 e della contribuzione alrispettivamente allo 0,20 % a carico azienda e allo 0,10 % a carico dei lavoratori.