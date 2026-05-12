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Scuola università e ricerca, primo incontro per rinnovo contratto: il commento di Anief

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"Appena concluso il primo incontro per il rinnovo della parte normativa del Contratto Collettivo Nazionale 2025-2027 del comparto scuola, università e ricerca. Tante sono state le tematiche presentate al tavolo da parte dell’ANIEF". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief.

"Alcune erano impegni già assunti nei contratti 2019-2021 e 2022-2024, attraverso dichiarazioni congiunte. Tra queste, ad esempio, il buono pasto, il middle management e la formazione incentivata, senza dimenticare anche la mobilità.

In particolare la mobilità annuale e territoriale per quanto riguarda i figli minori di 16 anni, la mobilità intercompartimentale per il personale ATA, considerando che ormai parte degli assistenti amministrativi e tecnici è diventata funzionaria, mentre i DSGA sono confluiti nelle elevate qualificazioni.

Infine, il personale docente all’estero e la revisione delle tabelle stipendiali del personale nelle diverse fasce. Queste e molte altre tematiche sono state presentate al tavolo. Ne continueremo a discutere nel prossimo incontro previsto per il 26 di questo mese", conclude Cavallini.
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