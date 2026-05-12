Scuola università e ricerca, primo incontro per rinnovo contratto: il commento di Anief

"Appena concluso ildel comparto. Tante sono state le tematiche presentate al tavolo da parte dell’ANIEF". Lo ha dichiarato"Alcune erano impegni già assunti nei contratti 2019-2021 e 2022-2024, attraverso dichiarazioni congiunte. Tra queste, ad esempio, ilIn particolare laper quanto riguarda i figli minori di 16 anni, la mobilità intercompartimentale per il personale ATA, considerando che ormai parte degli assistenti amministrativi e tecnici è diventata funzionaria, mentre i DSGA sono confluiti nelle elevate qualificazioni.Infine, ilQueste e molte altre tematiche sono state presentate al tavolo. Ne continueremo a discutere nel prossimo incontro", conclude Cavallini.