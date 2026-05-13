Assicurazioni, firmato accordo per rinnovo del contratto nazionale: aumento di 280 euro

(Teleborsa) - I sindacati di categoria hanno firmato con Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli assicurativi.



Il rinnovo prevede aumenti salariali, per le figure di 4° livello 7ª classe, di 280 euro, così suddivisi: 100 euro a partire dal 1° gennaio 2026; 100 euro a partire dal 1° gennaio 2027; 80 euro a partire dal 1° gennaio 2028. Prevista inoltre, sempre per le figure di 4° livello 7ª classe, una una tantum di 1.000 euro così suddivisa: 550 in busta paga; 450 euro in welfare. Gli aumenti e l'una tantum saranno corrisposti nella busta paga del prossimo mese di luglio.



Il rinnovo, inoltre, introduce un Protocollo sull'Intelligenza Artificiale, con focus su trasparenza, formazione e tutela dei lavoratori nei processi di digitalizzazione. Sono previsti inoltre miglioramenti nell'area dei diritti civili e sociali. Per i produttori è previsto un incremento maggiorato per i primi livelli e una dichiarazione per la tutela delle situazioni di fragilità.



"Con l'incremento economico della retribuzione siamo andati ben oltre l'obiettivo prioritario della tutela del potere d'acquisto - sottolinea il segretario nazionale First Cisl Antonio Zanelli - La dichiarazione condivisa dalle parti chiarisce che l'Intelligenza Artificiale deve essere esclusivamente a supporto delle lavoratrici e dei lavoratori. Viste la solidità e le grandi opportunità di crescita del settore abbiamo respinto con successo le richeste datoriali peggiorative su istituti come classi di anzianità e gli inquadramenti. Ottenuto questo importante risultato ci metteremo subito al lavoro per garantire tutele e riconoscimenti economici a livello aziendale e per le colleghe ed i colleghi delle agenzie assicurative".



“Un risultato di grande valore, politico e sindacale, capace di coniugare innovazione, diritti e crescita salariale - afferma Emanuele Bartolucci, segretario nazionale Uilca - Il Contratto è un segnale di stabilità, responsabilità e visione per il futuro. Vogliamo contribuire a costruire un Paese più giusto, inclusivo e socialmente più stabile".



(Foto: by rawpixel on Unsplash)

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