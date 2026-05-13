Ania, Liverani: rinnovo CCNL garantisce stabilità, competitività e prospettive di sviluppo

(Teleborsa) - "La sigla del nuovo contratto collettivo è un grande risultato di collaborazione del settore con le parti sociali
conseguito grazie alla compattezza del fronte associativo, a beneficio di tutto il comparto. Con questo accordo le Parti hanno dimostrato senso di responsabilità e capacità di confronto, individuando soluzioni in grado di coniugare la valorizzazione del lavoro con la sostenibilità per il sistema delle imprese". Lo ha dichiarato il Presidente dell'Ania, Giovanni Liverani
, dopo che è stata sottoscritta
l'ipotesi di accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro del settore assicurativo e assistenza.
"Dopo la riforma della governance del 2025, l'ANIA conferma il suo ruolo di corpo intermedio efficace
per l'ottenimento di obiettivi comuni a vantaggio dell'industria assicurativa e dell'intero sistema socio-economico - ha aggiunto Liverani - Riteniamo, infatti, un chiaro messaggio di coerenza con la nostra missione il riconoscimento dell'importanza della copertura assicurativa contro i rischi catastrofali, che ha trovato attuazione anche nel nostro CCNL, attraverso apposite agevolazioni a livello aziendale per tutto il personale dipendente del settore, nonché il rafforzamento del welfare integrativo. Il rinnovo dei CCNL è un passaggio importante per garantire stabilità, competitività e prospettive di sviluppo
dell'intera filiera assicurativa e previdenziale".
Il nuovo contratto, decorrente dal 13 maggio 2026, scadrà il 31 maggio 2028
. La delegazione di trattativa ANIA, guidata da Matteo Campaner, Ad di Vittoria Assicurazioni, dopo intense interlocuzioni ha concluso con i rappresentanti dei lavoratori un rinnovo contrattuale che interviene sui principali aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro, con particolare attenzione alla salvaguardia del potere d'acquisto, ad una maggiore flessibilità dell'organizzazione del lavoro e al rafforzamento delle tutele riguardanti i diritti civili e sociali. È previsto un aumento retributivo di 280 euro
nell'orizzonte 2026-2028, nonché un importo a titolo di una tantum pari a 1000 euro
per il periodo relativo all'anno 2025, con una nuova piattaforma che fa scuola in materia di welfare integrativo.