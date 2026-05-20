Leonardo, contratto con ADSB (Edge Group) per sistemi da combattimento navali

(Teleborsa) - Leonardo annuncia di aver siglato un contratto con Abu Dhabi Ship Building (ADSB), la divisione navale del Gruppo EDGE, per la fornitura di sistemi di combattimento navali di nuova generazione nella configurazione Falaj 3, destinati al programma di nuove unità navali "Al Dorra" della Marina del Kuwait.



Il contratto, per un valore stimato di circa 320 milioni di Euro, rappresenta una tappa fondamentale nella partnership strategica con EDGE e ADSB, rafforzando una collaborazione consolidata che ha già portato alla consegna di oltre 25 unità navali.



L’accordo riveste un ruolo fondamentale nel rafforzamento della cooperazione tra i due player e segna un ulteriore passo avanti verso la creazione di una futura joint venture tra Leonardo e EDGE Group.



Il consistente portafoglio di commesse acquisite congiuntamente conferma un modello di business competitivo e collaudato, in grado di soddisfare i più elevati standard del mercato globale della difesa. Grazie a quest’ultimo contratto, Leonardo, insieme ad EDGE e ADSB, sta portando sulla scena internazionale una capacità altamente avanzata di gestione completa delle navi militari, che copre l'intero spettro, dall'integrazione dei sistemi alla consegna di piattaforme navali all'avanguardia.

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