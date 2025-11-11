Milano 11:23
Hensoldt scambia in rosso a Francoforte

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per Hensoldt, che passa di mano in perdita del 5,63%.

La tendenza ad una settimana di Hensoldt è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo di Hensoldt ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 91,8 Euro. Supporto a 86,85. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 96,75.

