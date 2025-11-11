Hensoldt scambia in rosso a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per Hensoldt
, che passa di mano in perdita del 5,63%.
La tendenza ad una settimana di Hensoldt
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Hensoldt
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 91,8 Euro. Supporto a 86,85. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 96,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)