Londra: positiva la giornata per BT Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,06%.

La tendenza ad una settimana di BT Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,79 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,82. Il peggioramento di BT Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,772.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
