Milano 13:21
44.658 +0,45%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 13:21
10.313 +0,08%
Francoforte 13:21
23.589 0,00%

Londra: brillante l'andamento di London Stock Exchange Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di London Stock Exchange Group
Apprezzabile rialzo per la società che gestisce la Borsa di Londra, in guadagno del 2,24% sui valori precedenti.
Condividi
```