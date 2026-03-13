Milano
13:21
44.658
+0,45%
Nasdaq
12-mar
24.534
-1,73%
Dow Jones
12-mar
46.678
-1,56%
Londra
13:21
10.313
+0,08%
Francoforte
13:21
23.589
0,00%
Venerdì 13 Marzo 2026, ore 13.38
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: brillante l'andamento di London Stock Exchange Group
Londra: brillante l'andamento di London Stock Exchange Group
Migliori e peggiori
,
In breve
13 marzo 2026 - 13.00
Apprezzabile rialzo per la
società che gestisce la Borsa di Londra
, in guadagno del 2,24% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Londra: scambi al rialzo per London Stock Exchange Group
London Stock Exchange Group, prevale lo scenario rialzista a Londra
Londra: in calo London Stock Exchange Group
Londra: positiva la giornata per London Stock Exchange Group
Argomenti trattati
Borsa
(2003)
·
Londra
(295)
·
London Stock Exchange
(7)
Titoli e Indici
London Stock Exchange
+1,93%
Altre notizie
Londra: brillante l'andamento di London Stock Exchange Group
Londra: positiva la giornata per London Stock Exchange Group
Londra: al centro degli acquisti London Stock Exchange Group
LSEG, pressione da Elliott per disinvestimenti e buyback da 5 miliardi di sterline
Londra: brillante l'andamento di Babcock International Group
Londra: brillante l'andamento di Intertek Group
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto