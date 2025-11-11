Oxford Instruments vola a Londra grazie a prospettive positive

Oxford Instruments

FTSE 100

Oxford Instruments

principale indice della Borsa di Londra

Oxford Instruments

(Teleborsa) - Brillache passa di mano sulla borsa di Londra con un aumento dell'8,93% forte dei risultati di bilancio superiori alle aspettative.L'azienda ha registrato unnel secondo trimestre, in particolare nella divisione Advanced Technologies, che ha registrato una forte domanda da parte dei clienti commerciali statunitensi ed europei.Oxford Instruments ha ancheproprie di 50 milioni di sterline.Nonostante il calo del fatturato e dell'utile operativo, l'azienda prevede un miglioramento della performance nella seconda metà dell'anno, sostenuto dal lancio di nuovi prodotti e da un solido portafoglio ordini.Il secondo semestre dell'anno fiscale 2025/26 si è chiuso con un fatturato di 185,5 milioni di sterline, rispetto ai 204,3 milioni di sterline di un anno fa. L'utile netto si è attestato a 12 milioni di sterline, rispetto ai 24,1 milioni di sterline di un anno fa.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,83%, rispetto a +1,92% del).Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,25 sterline con tetto rappresentato dall'area 20,65. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,97.